Heroes-talent Thelissen kiest voor studie en collegecarrière in Amerika

Heroes Den Bosch raakt één van zijn grootste talenten kwijt. De 20-jarige forward Norbert Thelissen uit Rosmalen begint komend seizoen aan zijn geneeskundestudie en kan dit in Nederland niet combineren met topbasketbal. Een jaar later sluit hij aan bij het college-basketbalteam van de University of Utah.

Thelissen was al langer in ‘afwachting’ om ingeloot te worden voor de studie geneeskunde en komend collegejaar kan hij aan de slag in Utrecht. De combinatie met profbasketbal bleek in Den Bosch geen optie en dus ging de club, samen met Thelissen, op zoek naar een andere oplossing.

Bij die zoektocht kwam Heroes uit bij de University of Utah, waar hij onder leiding van coach Larry Krystkowiak (voormalig NBA-teamgenoot van Michael Jordan en hoofdcoach bij Milwaukee Bucks) bij de Utes zijn opwachting kan maken. In Amerika is het wel mogelijk voor Thelissen om zijn studie te combineren met topsport. ,,We begrijpen Norberts keuze”, stelt technisch manager Roel van de Graaf, ,,maar we vinden het uiteraard enorm jammer om een forward uit eigen opleiding te moeten laten gaan.”

,,De combinatie van Norbert’s ervaring, kwaliteit, atletische vermogen en basketbal IQ was voor ons overduidelijk”, stelt coach Krystkowiak van de Utes. ,,We zijn erg blij en dankbaar voor zijn geloof in ons programma en dat hij voor een collegecarrière kiest in plaats van de Europese route.”

Thelissen, die op zijn 17e debuteerde in het eerste elftal in Den Bosch en ook indruk maakte in het Nederlands jeugdteam, zal komend seizoen nog wel bij de Bossche club in training blijven. ,,Norbert zal meetrainen met het U22-team onder leiding van coach Jeroen van Vught.” In totaal speelde Thelissen 42 wedstrijden voor de hoofdmacht in Den Bosch.

Slecht geslapen

Ook voor Thelissen zelf was het een lastige beslissing. Omdat Thelissen al een behoorlijk aantal wedstrijden voor Heroes speelde, is hij niet gelijk speelgerechtigd in Amerika en moet hij dus eerst pas op de plaats maken. ,,Het is me zwaar gevallen”, stelt Thelissen in het persbericht van de club. ,,De keuze moeten maken om een stapje terug te doen, waardoor ik geen onderdeel meer uitmaak van het eerste team. Geloof me, daar heb ik lange tijd niet goed van geslapen. Ik ben Heroes Den Bosch dan ook enorm dankbaar dat ze me steunen in mijn beslissing.”

