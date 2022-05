Heroes treft Donar in halve finale playoffs

Een week na plaatsing kent Heroes Den Bosch de tegenstander in de halve finale van de play-offs. De recordkampioen treft aartsvijand Donar in de halve finale. De Groningers versloegen Aris Leeuwarden in de kwartfinale.

Heel even leek een stunt in de maak nadat Aris, dat zich vanuit de minder zwaar bezette BNXT Elite Silver poule voor de kwartfinale plaatste, de eerste wedstrijd van de best-of-three serie won. Op bezoek in Groningen kwamen de Friezen dinsdag op 0-1. Daarna volgden echter twee afgetekende zeges van Donar.

Daarmee treft Heroes de zwaarst mogelijke tegenstander in de halve finale. De Bosschenaren zijn zelf als tweede geplaatst, terwijl Donar de Nederlandse nummer drie is. Nummer één Leiden treft in de andere halve finale Landstede Hammers.

Heroes en Donar speelden dit seizoen al drie keer tegen elkaar. In de nationale ronde van de competitie won Heroes tweemaal: 62-68 in Groningen en 100-87 in de Maaspoort. De derde maal was in de bekerfinale, die gewonnen werd door Donar in Martiniplaza met 76-71. Afgelopen seizoen kwamen beide ploegen elkaar ook al tegen in de halve finale, toen won Heroes.

De halve finale wordt maximaal over vijf duels gespeeld, een best-of-three dus. Heroes heeft het thuisvoordeel en begint komende dinsdag 10 mei in de Maaspoort. Het tweede duel is donderdag in Groningen. Zaterdag is dan de derde wedstrijd.