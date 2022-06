Heroes verbaast zelfs coach Braal met de honger naar nog een prijs

Heroes speelde zondag in het eerste halve finaleduel in de BNXT play-offs met 68-68 gelijk bij Donar Groningen. Dinsdagavond moet de ploeg bij de return in de eigen Maaspoort proberen de eindstrijd te bereiken.

Heroes-coach Erik Braal had het woensdagavond eigenlijk al gezien. ,,Ik dacht: dat wordt snel naar huis”, zei hij zondagmiddag in Martiniplaza nadat zijn ploeg Donar op 68-68 had gehouden.

Braal beschreef op treffende wijze de feestweek van Heroes, nadat vorige week zondag het zeventiende landskampioenschap uit de clubhistorie was binnengehaald. ,,Het was feestvieren, met ons hoofd in de wolken en naast onze schoenen lopen. Meestal duurt zo’n gevoel na een kampioenschap een hele zomer, maar nu moesten we op woensdag plotseling weer gaan trainen. En eigenlijk ben je dan nog niet met de volgende wedstrijden bezig. Je hoofd is nog steeds bij het kampioenschap, zeker als er op vrijdag nog maar eens een taart op kantoor bezorgd wordt.”

Toch stond zijn ploeg er zondag. Wat heet, de nieuwe landskampioen toonde zich in Groningen vanaf de tip-off bijzonder hongerig naar nog in prijs in dit successeizoen. Binnen twee minuten stond Heroes op een 0-10-voorsprong. ,,Dat had ik echt niet verwacht”, zei Braal. ,,De complimenten voor mijn team dat ze dit op konden brengen.”

Heroes hield tot diep in het derde kwart de leiding, maar toen kwam Donar langszij. In het vierde kwart leek de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar door een late driepunter van Austin Price werd het op de valreep nog 68-68.

Een gelijkspel dus, en dat betekent in deze fase van het seizoen geen verlenging, zoals in de reguliere competitie. Met een egale stand gaan beide teams naar de return van dinsdag in Den Bosch (20.00 uur), waar bepaald moet worden wie de finale van de BNXT play-offs bereikt.

Het is een merkwaardig toetje van dit basketbalseizoen, waarin er met de BNXT League voor het eerst een grensoverschrijdende competitie tussen Nederland en België is. Maar wat Braal betreft, wordt het speelschema volgend jaar aangepast. ,,Nu spelen we eerst een cross-border competitiefase, dan de landelijke play-offs en daarna nog de BNXT play-offs. Dat laatste moet volgend jaar andersom, zodat we met de strijd om het landskampioenschap kunnen eindigen.”

Over de komst van de BNXT League op zich is Braal wel te spreken. ,,Ik denk dat de Nederlandse teams hebben laten zien dat ze zeker competitief zijn. Het experiment is zeker geslaagd.”

Waar vooraf de verwachting was dat de Belgische teams de BNXT League zouden domineren, staan er nu drie Nederlandse ploegen bij de laatste vier. Filou Oostende, dat vorige week voor de elfde keer op rij de landstitel bij onze zuiderburen pakte, is de enige Belgisch vertegenwoordiger.

Donar, Heroes en ZZ Leiden completeren het viertal halve finalisten. Overigens won Leiden zondag in de andere halve eindstrijd het eerste duel van Oostende: 84-82. Dinsdagavond is de return in België. Als de Zuid-Hollanders daar overeind blijven en Heroes weet Donar te verslaan wordt de BNXT-finale een herhaling van de eindstrijd in de landelijke play-offs.

Donar Groningen - Heroes Den Bosch 68-68.

Kwartstanden: 13-22, 16-16, 26-17, 13-13.

Scores Heroes: Maxhuni 17, Lautier-Ogunleye 15, Price 12, Mounce 10, Van der Mars 7, Helfrich 3, Kherrazi 2, Van Vliet 2.