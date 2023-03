Heroes verliest opnieuw en ziet voorsprong in BNXT League slinken

Fysiek duel

Ook Thomas van der Mars erkende dat het een wedstrijd was met veel overtredingen. ,,Alle teams die de elite gold halen zijn goede teams, dus ook de Belgische”, begint de center van Heroes. ,,Je krijgt daardoor fysieke wedstrijden. Dan is het knokken voor elke bal. De verwachting was ook wel dat het een taaie wedstrijd ging worden, het niveau van de Belgische ploegen is net wat hoger.”

Vorm ontbreekt

Volgens Braal is het vooral de vorm die momenteel ontbreekt bij Heroes. ,,Er komen wat jongens terug van blessure, maar het wedstrijdritme ontbreekt nog. Het heeft ook te maken met vertrouwen in elkaar. Als we dat gaan krijgen, gaan we ook makkelijker scoren en is niet elk foutje in de verdediging meteen dodelijk. We zijn vandaag met onze neus op de feiten gedrukt. Het aanvallend spel is stroperig en er is te weinig balsnelheid in het team. Dat is al een tijdje aan de gang. We moeten er snel achterkomen hoe dat komt.”