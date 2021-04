Heroes verliest weer in Rotterdam, Bosschenaren uitgeschakeld in het bekertoernooi

De Bosschenaren verkeerden de laatste weken in goede vorm en wonnen in de competitie acht keer achter elkaar. Toch wist Heroes dat het een lastige wedstrijd te wachten stond. De laatste nederlaag tegen een Nederlandse ploeg was immers op 17 maart in Rotterdam, ook tegen Feyenoord Basketball: 107-87. Tussendoor werd in Europees verband ook van het Poolse Arged Bmslam Stal Ostrow verloren.