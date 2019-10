Heroes verrast met aantrekken Boy van Vliet

In de selectie van Heroes was nog ruimte voor een speler na het vertrek van Ids Rebergen twee weken geleden. Die koos voor een overgang naar het tweede team van Oostende in België waar hij meer speeltijd hoopt te krijgen dan in Den Bosch.

,,Met het vertrek van Ids ontstond de wens om onze selectie te versterken", verklaart technisch manager Roel van de Graaf van Heroes. De Bossche club ging daarna meteen met Van Vliet rond de tafel.

Octopus

De 1.94 meter lange Vughtenaar begon met basketbal bij Octopus in Vught en doorliep later de opleiding van de Dallas Baptist Patriots in de Verenigde Staten. Vorig seizoen keerde hij terug naar Nederland en kwam hij uit voor de Den Helder Suns waar hij de titel ‘Rookie of the year’ verdiende.

Van Vliet zette zichzelf vooral in de schijnwerpers toen hij een jaar geleden bij de uitwedstrijd van Den Helder in Den Bosch 38 punten voor zijn team maakte, terwijl het in De Maaspoort 91-70 voor de thuisclub werd. Snel daarna werd hij door de toenmalige bondscoach Toon van Helfteren voor het eerst opgeroepen voor de Orange Lions.

Opgetogen

Van Vliet reageert opgetogen op zijn komst naar Heroes. ,,Als kind droomde ik ervan ooit hier te mogen spelen. Vorig seizoen werd ik, mede door een geweldige groep fans afkomstig van mijn eerste club Octopus, heel goed ontvangen in De Maaspoort. Ik kan niet wachten mijn debuut te maken in de kleuren van Heroes Den Bosch."