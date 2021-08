Heroes verwelkomt Finse Guard en Amerikaanse forward

Maxhuni (23) is een Finse point guard die overkomt uit Estland. Daar was hij goed voor gemiddeld 17 punten en 5 assists per wedstrijd. Een scorende en creatieve spelverdeler dus. De international is de beoogde ‘nummer 1' voor komend seizoen. ,,Onze point guard positie is nu goed gevuld met Boy van Vliet en Maxhuni", vertelt coach Braal, die ook de eerder aangekondigde aanwinst Austin Price heeft voor de invulling van het backcourt.