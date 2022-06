Heroes vol ambities naar kwalificaties Champions League: budget met enkele tonnen omhoog

Meedoen aan de kwalificaties van de Champions League om daarna als ‘gesneuvelde’ een treetje lager in de FIBA Europe Cup te belanden? Niet als het aan Roel van de Graaf ligt.

Lees ook Thomas van der Mars plakt er nog twee jaar bij Heroes Den Bosch aan vast

,,Ons doel is om de groepsfase van de Champions League te halen. Laat dat duidelijk zijn”, zegt de technisch manager van Heroes Den Bosch. Daarom gaat het budget van de basketbalploeg met enkele tonnen omhoog tot voorbij de twee miljoen euro.

En dan is Heroes in Europees opzicht nog een kleintje, beseft Van de Graaf. ,,Kijk naar de Belgische landskampioen Filou Oostende. Daar werken ze met een budget van vier miljoen euro. En ook die tellen nog niet echt mee.”

Sterkere selectie

Toch start Heroes het komende Europese seizoen met de nodige ambities. Met het hogere budget wil de club een sterkere selectie samenstellen, die in Europees opzicht competitiever moet zijn. Namen van (gewenste) nieuwe spelers noemt Van de Graaf nog niet. De technisch manager ontkent dat Heroes bezig is om Oranje-international Roeland Schaftenaar uit Spanje naar Nederland te halen.

Thomas van der Mars, de uitblinker van de gewonnen finaleserie om het landskampioenschap tegen ZZ Leiden, tekende onlangs wel een nieuw contract waardoor hij nog tot 2024 aan Heroes verbonden is.

Doorlopende verbintenis

Verder hebben captain Boy van Vliet, Morgan Stilma en Keime Helfrich een doorlopende verbintenis. Net als succescoach Erik Braal. Met de overige spelers uit de huidige selectie gaat Heroes nog praten. Of Shane Hammink blijft is nog niet duidelijk. De guard twijfelt of hij zijn topsportloopbaan wil doorzetten. Mohamed Kherrazi, die in de belangstelling zou staan van Kangoeroes Mechelen, heeft een optie in zijn contract voor nog een seizoen.

Volledig scherm Mohamed Kherrazi heeft een optie in zijn contract voor nog een seizoen bij Heroes, maar gaat eerst met Oranje op pad. © Pro Shots / Toon Dompeling

Of daar gebruik van gemaakt gaat worden, moet nog worden beslist. Kherrazi gaat eerst (net als Van Vliet en Van der Mars) met Oranje op pad voor de WK-kwalificatiewedstrijden van begin juli. Oranje speelt op 1 juli uit tegen IJsland en op 4 juli thuis tegen Italië. Voorts lonkt Donar Groningen naar verluidt naar Austin Price.

Kwalificatietoernooi

Heroes heeft aan de wereldbasketbalbond FIBA laten weten een eventueel kwalificatietoernooi voor de Champions League graag in Den Bosch te willen organiseren. Hoe die kwalificatie eruit gaat zien is overigens nog niet duidelijk. Dat bepaalt de FIBA pas begin juli. Het kan dat het in toernooivorm gaat plaatsvinden, maar het kan ook dat er met een reeks thuis- en uitwedstrijden gewerkt gaat worden.

Hoe dan ook, het wordt na de zomer een drukke seizoensstart voor Heroes, dat vorige maand de zeventiende landstitel uit de clubhistorie greep. Van de Graaf: ,,We beginnen op 17 september met de wedstrijd om de BNXT Supercup tegen Filou Oostende ergens in België. Daarna zijn van 21 tot en met 25 september de kwalificaties voor de Champions League. Op 28 september spelen we in De Maaspoort om de Nederlandse Supercup tegen bekerwinnaar Donar en op 2 oktober begint de nieuwe competitie met een uitwedstrijd tegen Landstede Hammers in Zwolle. Hopelijk start daarna op 4 of 5 oktober voor ons de groepsfase van de Champions League.”