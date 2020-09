Heroes wil wedstrijden groepsfase FIBA Europe Cup in januari naar Den Bosch halen

Als de groepsfase van de FIBA Europe Cup in januari op één locatie wordt gehouden, wil Heroes Den Bosch proberen om de wedstrijden in poule F naar sporthal De Maaspoort te halen. Dat bevestigt clubeigenaar Bob van Oosterhout van de Bossche basketbalclub.

,,Wij zijn een ambitieuze, ondernemende club, in een ambitieuze topsportaccommodatie", motiveert hij het initiatief. Heroes is in poule F ingedeeld met Mornar Bar uit Montenegro, Borisfen Mogilev uit Wit-Rusland en een van de afvallers uit de kwalificaties van de Champions League.

De wedstrijden in de FIBA Europe Cup, die oorspronkelijk in oktober zouden beginnen, zijn uitgesteld naar januari volgend jaar door de recente ontwikkelingen rond de coronapandemie. ,,Logisch", vindt ook technisch manager Roel van de Graaf van Heroes. ,,Met al die quarantaineregels was het niet te doen om uitwedstrijden te gaan spelen.”

Stramien

De FIBA denkt er nu over om het vaste stramien van thuis- en uitwedstrijden in de groepsfase te laten vallen en vanaf 6 januari alle ploegen per groep één keer tegen elkaar te laten spelen op één locatie. Dat zou in een tijdsbestek van één of anderhalve week moeten gebeuren. De eerste twee ploegen uit elke groep gaan dan onveranderd door naar de knock-out-fase die weer wel met thuis- en uitwedstrijden wordt gespeeld. De definitieve beslissing over de mogelijk gewijzigde opzet wordt in oktober genomen.

,,Wij willen niet alleen meedoen in de Europe Cup, maar ook heel graag de volgende ronde halen. En we willen onze supporters en sponsors de kans bieden om hier in Den Bosch Europese wedstrijden te zien", zegt Van de Graaf.

Minder publiek

De competitie in de Dutch Basketbal League (DBL) begint voor Heroes al in het eerste weekend van oktober. Door de coronaregels is er minder publiek welkom dan in voorgaande jaren. ,,Per wedstrijd zullen er naar verwachting tussen de 800 en 900 mensen zitten", zegt Van de Graaf.

Normaal gesproken passen er in De Maaspoort 2700 bezoekers en vorig seizoen zaten er bij de thuiswedstrijden gemiddeld 1800 mensen. Voor komend seizoen heeft Heroes 500 seizoenkaarten verkocht. ,,En dan hebben we ook nog plaatsen voor sponsors zodat er per wedstrijd 200 kaarten over zullen blijven voor de vrije verkoop. Ik verwacht dat die elke wedstrijd in een mum van tijd weg zullen zijn", aldus De Graaf.