Heroes wint basketbalgevecht van Feyenoord

De wedstrijd begon met een hoge verdedigende intensiteit van beide kanten. Zo duurde het lang voordat de score in de dubbele cijfers terechtkwam. Bij Heroes begon het halverwege het eerste kwart te lopen en in het tweede kwart was er zelfs even een voorsprong van 10 punten. Daarna verslapte de thuisploeg even en gaf het Feyenoord de kans om terug te komen in de wedstrijd. Halverwege stond Heroes nog wel voor met 32-27.