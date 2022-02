Heroes wint basketbalkraker van Landstede Hammers

Tot plezier van het weer aanwezige publiek hield de thuisploeg het vol om steeds weer op het juiste moment te scoren. Met name een benauwde driepunter van Carlson met nog drie minuten te gaan die Heroes op 79-70 bracht, kon op flink gejuich rekenen. De topscorer was echter Austin Price, die op 28 punten uitkwam en een publiekswissel kreeg. Op dat moment was Heroes al uitgelopen naar 87-70, de eindstand van de wedstrijd.

In de poulefase rest alleen nog een wedstrijd tegen Feyenoord Basketball, dat enkele weken geleden Heroes wist te verslaan. De Bosschenaren zullen waarschijnlijk revanche moeten boeken om de competitiefase af te sluiten als winnaar. De marge op achtervolger Leiden is slechts één verliespunt. Datzelfde ZZ Leiden is volgende week de tegenstander in halve finale van de beker. Eerst vrijdag in Den Bosch en zondag in Leiden.