Heroes wint eerste playoff-duel van Donar in thriller

Heroes heeft op knappe wijze het eerste duel gewonnen in de halve finale om het Nederlands kampioenschap. In de eerste wedstrijd van de best-of-five serie tegen Donar won het in eigen huis in de slotfase: 71-68.

Alsof de teleurstellende crossborder-fase al ver achter de ploeg lag, begon Heroes wervelend in de Maaspoort. Donar moest het antwoord in het eerste kwart lang schuldig blijven en werd zelfs op een achterstand in de dubbele cijfers gezet. Donar kwam echter sterk terug en kwam binnen één score van de verdedigend landskampioen.

Daarna was het het gehele duel lang stuivertje wisselen. Donar oogde sterker in het tweede kwart, maar kon pas laat via een wanhoopsschot in de zoemer op gelijke hoogte komen voor rust. Vlak na rust had Heroes juist het betere van het spel, maar kon het Donar niet losschudden. Zo gingen de Groningers met een voorsprong van 55-60 het laatste kwart in.

In het laatste kwart duurde het drie minuten voor Heroes tot scoren kwam. Donar bleef wel scoren leek de wedstrijd daardoor naar zich toe te trekken. In de laatste twee minuten keerde de thuisploeg de wedstrijd echter weer om. Thomas van der Mars kreeg de kans om Heroes op voorsprong te zetten, maar miste uiteindelijk een vrije worp. De rebound was wel voor hem en niet veel later was het Verners Kohs die Heroes op voorsprong zetten: 70-68. Ndow maakte er vanaf de vrijeworplijn nog 71-68 van.