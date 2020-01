Heroes wint met debuterende Henk Norel van Apollo Amsterdam

Video Vijf Brabantse topspor­ters om in 2020 goed in de gaten te houden

25 januari In 2019 zorgden de Brabantse topsporters voor de nodige successen, maar wie zijn degenen die in 2020 voor vuurwerk gaan zorgen op het hoogste podium? Wij zetten vijf sporters uit onze provincie op een rijtje die je komend jaar goed in de gaten moet houden.