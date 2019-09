Heroes wint oefenwedstrijd van Apollo Amsterdam

Eerder verloor de ploeg van de nieuwe coach Jean-Marc Jaumin de oefenwedstrijd in België tegen Belfius Mons-Hainaut (75-59) en won het team in Duitsland van Schalke 04 (79-81). Donderdag tegen Apollo leidde Heroes al na het eerste kwart met 21-14. In de tweede tien minuten werd de score opgevoerd naar 41-31. Na drie kwarten was de voorsprong opgelopen naar 67-51, om de teller uiteindelijk te laten stoppen bij 84-64.