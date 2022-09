Heroes wint Supercup na overtuigende zege op Donar: ‘Onze spelers willen voor elkaar vechten!’

,,We speelden een hele goede eerste helft”, vertelde coach Braal na afloop. ,,Daarna werd het wel wat minder, maar dat is ook niet gek zo vroeg in het seizoen. Geen enkele ploeg is dan al op zijn best. Ons doel is vooral om aan het einde van het seizoen 40 minuten zo te kunnen spelen. Dan kan dit echt een heel mooi seizoen worden!”

Braal gaf toe dat zijn ploeg in de tweede helft de teugels een beetje liet vieren en wellicht een beetje in het matige niveau van Donar meeging. ,,Zij missen wat spelers en dat was wel duidelijk merkbaar. Maar wij werden vooral reboundend wat slordiger.” Toch bleef Heroes de Groningers de baas.

Oefenwedstrijd

De oefenmeester stelde de Supercup-wedstrijd niet als een veredelde oefenwedstrijd te zien. ,,Dit is een wedstrijd die draait om winnen of verliezen, er staat echt iets op het spel. In dat opzicht hebben we ook een voordeel: wij hebben al een Supercup-wedstrijd gespeeld en twee kwalificatiewedstrijden voor de Champions League die we ook moesten winnen. Dat is voor Donar wel anders.”

Eén van die spelers die indruk maakte was de Noor Chris-Ebou Ndow, die gelijk tot MVP werd benoemd. ,,Ik ben erg onder de indruk, van de stad, het land en ons team. We hebben echt een ploeg die voor elkaar wil vechten en met veel kwaliteit en we hebben een hele goede coach.” Ndow was één van de spelers die in de dubbele cijfers kwam, samen met topscorer Austin Price, Emmett Naar en Thomas van der Mars. Als co-captain van het Noorse team werd Ndow ook aangekondigd als leider en dat liet hij gelijk zien door bij de start van de wedstrijd fel te beginnen. ,,Wij hebben hier een mooie groep leiders met Boy en Thomas en die heb je ook nodig. Dit is een speciaal team.”

Dat lijk het magische woord te zijn in de voorbereiding, dat nu toch echt ten einde komt: team. De keuze voor Naar, overduidelijk een point guard die minder voor scores gaat dat Edon Maxhuni vorig jaar, is daar ook een voorbeeld van. ,,Edon deed het fantastisch hè vorig jaar”, benadrukte Braal. ,,Maar we hebben wel heel bewust gekozen voor iemand die nog meer aan het team denkt dan aan scoren, dus nog meer een spelverdeler, en dat zie in deze hele ploeg!”

Na het verlies in de BNXT Supercup en de uitschakeling voor de Champions League is de Nederlandse Supercup-zege een welkome opsteker voor Heroes, dat zondag In Zwolle aan de competitie begint tegen Landstede Hammers.

Onderscheidingen voor De Jong en Akerboom Sr.

In de rust van de wedstrijd werden clubiconen Rinus de Jong, ook wel de ‘Godfather van het Bossche basketbal’ en Kees Akerboom Sr. geëerd door de nationale basketbalbond en tot erelid benoemd, de hoogst mogelijke onderscheiding. Hoewel voor de meeste Bossche fans het toch vooral een verrassing was dat dit nog niet eerder was gebeurd, waren beide corryfeeën zichtbaar geroerd door het gebaar.

Kwartstanden: 24-10, 22-18, 13-16, 17-15.

Scores Heroes: Price 14, Naar 12, Van der Mars 10, Ndow 10, Van Vliet 7, Kohs 6, Kok 5, Helfrich 3, Webster 2.