Heroes wint van Feyenoord en gaat als beste Nederlandse ploeg de internationale fase van de BNXT League in

Heroes Den Bosch heeft de laatste wedstrijd van de nationale fase in de BNXT League gewonnen. Waar er in Rotterdam nog verloren werd, rekenden de Bosschenaren nu wél af met Feyenoord Basketball: 113-70.

In januari speelde de Bossche ploeg een van de slechtste wedstrijden van het seizoen (82-72). Heroes had dus wat goed te maken, en deed dat. Na een gelijkopgaande start liep Heroes uit. De ruime voorsprong kwam daarna niet meer in gevaar. Guard Sam Vianen deed niet mee bij Heroes, hij maakt het seizoen af bij Apollo Amsterdam.

Na een sterke start van Feyenoord stond het halverwege het eerste kwart 7-11 in het voordeel van de Rotterdammers. Dankzij driepunters van Clay Mounce en Edon Maxhuni ‘won’ Heroes alsnog het boeiende eerste kwart (21-18). In het tweede kwart zag een gefrustreerde Erik Braal zijn ploeg niet verder uitlopen. Later kreeg de trainer zijn ploeg wél op stoom, wat leidde tot een uitstekend slot van de eerste helft en een ruststand van 49-33.

Grootste gemak

Na rust ging Heroes door waar het gebleven was. De voorsprong werd in het derde kwart bijna verdubbeld naar 81-51. Feyenoord had niks meer in te brengen en Heroes speelde zich ook in het vierde kwart met het grootste gemak naar de laatste zege van de nationale fase van de BNXT League: 113-70.

Austin Price was de uitblinker aan de kant van de Bosschenaren. De Amerikaan maakte 30 punten. Eron Maxhuni en Thomas van der Mars waren goed voor 17 punten en Mike Carlson voor 15.

Nieuwe opzet

Heroes gaat na de overwinning van vandaag met goede moed de internationale fase van de BNXT League in. De vijf beste Nederlandse en Belgische clubs strijden in de Elite Gold voor een goede uitgangspositie in de nationale playoffs. Dit is het eerste jaar waarin deze nieuwe competitieopzet wordt gebruikt.

Maandag wordt het speelschema van de zogeheten cross-border fase bekend gemaakt. De wedstrijden worden in maart en april gespeeld. In die periode staat voor Heroes ook de bekerfinale op het programma. Op zondag 20 maart wacht Donar in het eigen MartiniPlaza. Een lange reis, ook voor de supporters, daarom faciliteert Heroes de busreis naar Groningen voor alle seizoenkaarthouders.