Hersenschudding betekent einde loopbaan voor Trappers-speler Ryan Collier

Tilburg Trappers moet afscheid nemen van Ryan Collier. De naweeën van een hersenschudding maken noodgedwongen een vroegtijdig einde aan de carrière van de 29-jarige verdediger, die een hoogtepunt kende toen hij in 2018 in Deggendorf Trappers de Oberligatitel bezorgde met een doelpunt in overtime.

In de uitwedstrijd tegen Krefelder EV op 23 december vierde Collier zijn rentree in de Tilburgse hoofdmacht na een blessure. Zijn terugkeer was echter van korte duur. In de slotfase van de eerste periode werd Collier door een tegenstander ongelukkig tegen het glas gedrukt. Gedesillusioneerd ging hij naar de kant en keerde niet meer terug voor het vervolg van de wedstrijd.

Laatste minuten

Naar nu blijkt waren dat de laatste minuten van Ryan Collier in het shirt van Trappers. Collier kwam in 2015 als proefspeler naar de Kruikenstad, maar deze status was hij al heel snel ontgroeid. Na een geslaagde trainingsstage met Trappers in Amiens tekende hij een contract. ,,In Amerika is het gebruikelijk dat je studie en school combineert. Op een bepaald moment was ik klaar met school en stelde ik mezelf de vraag ‘wil ik verder in mijn sport of via mijn studie een maatschappelijke carrière starten?’ Ik wilde doorgaan met ijshockey en dan zijn er in Europa meer mogelijkheden. Hier viel ik met mijn neus in de boter want Trappers maakte net de overstap naar de Oberliga en ik bezat nog een Nederlands paspoort waardoor ik niet als import gold”, aldus Collier.

Volledig scherm Collier © Beeld Werkt

Speciaal

Zijn finest moment beleefde de stille kracht in de Tilburgse defensie op vrijdagavond 20 april 2018 in Deggendorf. Om iets over half elf stapte Collier even in de spotlights toen hij met zijn treffer in de verlenging Tilburg Trappers de derde Oberliga titel op rij schonk. ,,Voor mij persoonlijk betekent deze goal het hoogtepunt in mijn carrière tot nu toe’, vertelde hij een dag later in alle rust. ,,Natuurlijk ben ik niet de eerste speler van wie je verwacht dat hij de overtime-winner maakt. We hadden zoveel goede scorende aanvallers. Om eerlijk te zijn, was het mijn eerste play-off doelpunt voor Tilburg Trappers. Dat alles bij elkaar maakte het heel speciaal.’

Revalidatie

Waar de geboren Amsterdammer tot 2 november 2018 liefst 204 competitieduels speelde zonder maar één minuut te missen, ging het tijdens het WK in april 2018 in eigen land mis. In de derde periode van het met 11-1 gewonnen duel met IJsland liep Collier een breuk in zijn rechterenkel op. De revalidatie verliep voorspoedig en bij de seizoenstart in Essen stond hij weer gewoon op het wedstrijdformulier.

Volledig scherm Collier © Beeld Werkt

Domme pech

Ruim achttien maanden later (15 november 2019) ging het in de thuiswedstrijd tegen Herner EV mis. Een zware hersenschudding, luidde de diagnose. Pas in het slotduel van het door corona onderbroken seizoen keerde Collier terug op het ijs. Domme pech (een puck tegen het hoofd) trof hem tijdens een training bij aanvang van deze ijshockeyjaargang. Wederom was hij tot toekijken veroordeeld. Tot 23 december van het vorige kalenderjaar het noodlot dus weer toesloeg.

Opofferingen

De pijn van het gedwongen afscheid zal nog wel even voelbaar zijn en moeten slijten. ,,Ik heb er alles aan gedaan, maar helaas moet ik accepteren dat ijshockey er voor mij niet meer in zit. Ik ga het enorm missen. Van de opofferingen tot de blijdschap bij het winnen van een titel en van de weinige zware nederlagen tot de lange busritten. Maar vooral de mooie herinneringen en de mensen die hier onderdeel van uitmaakten. Aan de Trappers organisatie, de fans, de coaches, mijn teamgenoten door de jaren heen, mijn familie, vrienden en bovenal my mom en dad: Thank you for everything!”

Afscheid

Wanneer de omstandigheden het toelaten, zal Tilburg Trappers op gepaste wijze afscheid nemen van Ryan Collier, die 282 wedstrijden voor de club speelde en 28 goals, 81 assists en 290 strafminuten verzamelde.