Het album van de familie Tacke kan nu echt dicht

Roef!-speel­ster Marjolein Merkx uit Rosmalen met softbal­sters naar tweede ronde WK

9 augustus De Nederlandse softbalsters, spelend onder de naam Team Kingdom of the Netherlands, hebben op het WK in het Chinese Chiba de tweede ronde bereikt. In het laatste groepsduel versloeg Oranje het nog puntloze Zuid-Afrika met 11-1. Het duel werd woensdag uitgesteld vanwege de hevige regenval.