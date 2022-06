Het beste driebandenteam komt uit Uden, maar de finale werd een nagelbijter

Het driebandenteam van SIS uit Uden was in de eredivisie duidelijk de beste, maar de landstitel werd pas in de play-offs vergeven. De finale was een nagelbijter maandagavond, waarin de vrees van Jean van Erp niet bewaarheid werd. SIS greep het kampioenschap.

Net als de biljarters wilen gaan warmspelen voor de finale van het NK driebanden voor teams, floept er een groot tv-scherm aan in het volgepakte SIS Billiards Experience Center in Uden. Gezamenlijk wordt in de speelzaal live tv gekeken, naar een korte Eenvandaag-reportage over de levensvatbaarheid van het driebanden in Nederland.

Moeras

Oud-NOS-biljartverslaggever Ben de Graaf (85) ziet het somber in (‘De vergrijzende sport bevindt zich in een moeras’), maar die mening zijn andere geïnterviewden niet toegedaan. Volgens Willem La Riviere, directeur van biljartbond KNBB, gaat het driebanden met z’n tijd mee (‘Fluisteren hoeft niet meer, er klinkt muziek tijdens de wedstrijden’). En wereldkampioen Dick Jaspers meent dat de sport ‘in ons dna zit’. ,,En er zijn nog veel biljarttafels in Nederland.”

Bij de finale tussen zijn SIS Schoonmaak uit Uden tegen Bousema uit Lochem moet Jaspers toekijken. Om aan de eindstrijd mee te mogen doen, had hij minstens de helft van alle competitiewedstrijden moeten spelen bij zijn team dit seizoen en vanwege z’n drukke internationale programma redde hij dat niet.

Voordeeltje

Dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel voor SIS, dat met een straatlengte voorsprong de reguliere competitie afsloot, maar twee weken geleden de utiwedstrijd in Lochem met 4-4 gelijkspeelde. En met slechts een voordeeltje van één carambole in de plus aan het thuisduel begint deze maandagavond.

Heeswijker Jean van Erp schiet namens de thuisploeg uit de startblokken tegen de Belg Johan Loncelle (14-0), maar ziet die voorsprong bij het ingaan van de pauze gehalveerd (21-14). Op de andere tafel kijkt ‘jonkie’ Raymund Swertz (33) op dat moment tegen een 12-20 achterstand aan tegen routinier Frans van Schaik (57), zodat beide teams ook in caramboles nu exact gelijk staan.

De ontketende Van Erp hengelt de buit vakkundig binnen: 40-25 in 15 beurten; in de andere partij komt Swertz in een bloedstollende eindfase op een 39-37 voorsprong, maar moet Van Schaik uiteindelijk toch feliciteren: 39-40 in 38 beurten.

Spanning

De spanning in de titelrace stijgt tot het kookpunt, net als de temperatuur in het biljartcentrum. Kunnen Raimond Burgman (tegen de Duitser Stefan Galla) en de Belg Eddy Merckx (tegen de Duitser Martin Horn) de klus klaren voor SIS?

Halverwege is het bij Burgman tegen Galla 18-20, bij Merckx tegen Horn 20-19. Alles is nog mogelijk. Jean van Erp loopt intussen zenuwachtig heen en weer. ,,Als we het net niet redden, lacht iedereen ons uit. Ze zijn allemaal voor de underdog. Ik zal blij zijn als de play-offs worden afgeschaft. We waren met afstand de beste in de competitie, en nu kan Bousema met één carambole verschil kampioen worden.”

Aquitstoot mis

Zijn vrees werd niet bewaardheid. Inmiddels is duidelijk dat één partijwinst voldoende is voor SIS. Wie gaat het doen? Burgman is het eerst bij de 40. Als zijn tegenstander Galla in de nabeurt geen zeven caramboles maakt, is SIS kampioen. Galla is niet tegen de druk bestand en mist de aquitstoot. Het wordt 40-34 in 28 beurten. SIS is geslaagd in de missie; de titel is binnen. Merkx maakt het feest compleet door even later ook zijn partij te winnen: 40-35 in 26 beurten.