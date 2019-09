Het beste paard van de wereld komt uit Berlicum: ‘Mijn vrouw zei al snel dat ik hem moest verkopen’

,,Hij was een varken in de stal. Er viel geen land mee te bezeilen”, vertelt Willie Wijnen over zijn fokpaard Explosion W(ijnen), waarmee springruiter Ben Maher vorige maand in Rotterdam net naast de Europese titel greep. Wijnen had vroeger een haat-liefdeverhouding met de bruine hengst. ,,Vooral het aanbrengen van hoefijzers was een hele operatie. De hoefsmid was er vaak wel een uur mee bezig. Explosion was zo dominant, die liet niks toe. Nee, hij was ginne simpele Fonds. Mijn vrouw Bets had er al snel genoeg van en zei: ‘verkoop ’m maar’.”