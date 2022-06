Het eredivisieavontuur van GHV was maar van korte duur

Speler Hans van Roessel uit Riel vindt het heel jammer dat er een einde komt aan het eredivisieavontuur: ,,Maar we hebben het er als spelersgroep over gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat er te veel jongens zijn die vanwege bijvoorbeeld studie, werk of anderszins afhaken. Er waren maar vijf spelers die door wilden in de eredivisie. De eerste divisie is ook nog even overwogen, maar dat bleek ook niet haalbaar. Wat ik zelf ga doen, weet ik nog niet. Maar ik wil wel op niveau blijven handballen. Ik zie wel wat er op me afkomt maar het moet net zoals bij GHV wel een leuke club zijn waar het naast sportief interessant ook gezellig is.”

Coach Damir Josipovic weet ook nog niet waar zijn toekomst ligt: ,,Een jaartje er tussenuit zou ook niet verkeerd zijn. Ik heb een drukke baan en de coronaperiode heeft er ook behoorlijk ingehakt. Het is dus niet zo dat ik per se ergens aan de slag moet. Maar als er een mooie club komt, dan valt er natuurlijk altijd te praten.”

Sander van Geel wordt nadrukkelijk in verband gebracht met eerstedivisionist PSV. De voormalig speler van White Demons en Tachos woont - na opgegroeid te zijn in Berkel-Enschot - inmiddels in Eindhoven en zinspeelde al eerder op een overstap naar die club: ,,Bij GHV gebeurt nu hetzelfde als eerder bij White Demons. Die club speelt na de ere- en eerste divisie na een leegloop nu ook op een veel lager niveau. Je doet er niets aan. Ik ben momenteel druk met beachhandbal en denk nog na over mijn volgende stap in de zaal. PSV zou een logische keuze zijn: ze maken zelfs nog kans op promotie naar de eredivisie nu GHV daaruit wegvalt.”

Aanvoerder Lars Heijstek (28) uit Goirle is trots op het feit dat GHV zich handhaafde: ,,Het is een mooi seizoen geweest. We zijn er keurig in gebleven. Daar hebben we als team hard voor geknokt. Als sportman wil je namelijk altijd presteren. Maar ik baal er wel enorm van dat het nu op deze manier eindigt. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik na 19 jaar bij GHV op zoek moet naar een nieuwe club. Het huidige tweede team gaat namelijk in de eerste districtsklasse spelen. Maar ik wil nog zeker vijf tot zes jaar op ere- of eerste divisieniveau spelen, dus ik ben nu de opties aan het verkennen.”