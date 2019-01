Het geloof in een gulle geldschieter was er lang niet bij Dakar-deelnemer Paul Spierings

‘Honkballer Loek van Mil uit Oss traint weer na ongeluk’

3 januari Honkballer Loek van Mil uit Oss is aan de betere hand. De werper van Oranje en de Australische ploeg Brisbane Bandits belandde in december met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis in Canberra, maar heeft inmiddels de training weer hervat.