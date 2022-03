Dat was genieten geblazen zeker?

,,Ja, enorm. De tribunes zaten vol, we speelden als team een goede wedstrijd en als je dan zelf ook nog eens de winnende maakt, is dat een extra fijn gevoel. Met Joost Rombouts en Joep Voermans strijd ik om de titel van clubtopscorer. Voor de lol, want het teambelang staat natuurlijk voorop.”

En met dat team gaat het dit seizoen boven verwachting goed, toch?

,,Klopt. Als we nu opeens veel gaan verliezen, dan voldoen we nog aan de oorspronkelijke doelstelling voor dit seizoen. We dachten toen aan aan de top 5. Het belangrijkste was echter om met plezier te gaan handballen. De eerste wedstrijd verloren we nog met één goal verschil van Houten. Daarna begon het te lopen. We speelden nog maar één keer gelijk en alle overige wedstrijden wonnen we.”

En dan ben je dus opeens titelfavoriet. Hoe voelt dat?

,,Wel een beetje raar. Toen ik pas bij de seniorenploeg kwam keken we eerder naar beneden dan naar boven. Maar het is natuurlijk veel leuker om mee te doen om de prijzen. We hebben het nu volledig in eigen hand met nog negen wedstrijden te gaan. Eerst maakten we grapjes over het behalen van de titel en promotie naar de BeNe-league, maar het begint nu toch echt serieus te worden.”

Kunnen jullie de druk als jonge ploeg wel aan, denk je?

,,We leggen onszelf geen druk op. Ons uitgangspunt is samen plezier maken. Het resultaat is niet zo belangrijk als we maar hebben genoten en goed hebben gespeeld. Maar we hebben natuurlijk een sterke ploeg en we zijn allemaal competitief ingesteld. Ook leuk: na iedere gewonnen wedstrijd spelen we op de maandagtraining zaalvoetbal. In die sport worden we dus ook steeds beter.”

Hoe kijk je tegen die negen finales aan?

,,Er zitten zeker nog een paar lastige tegenstanders tussen, maar we hebben nu ook van Houten gewonnen dus het vertrouwen is er. Het kampioenschap gloort, maar we zijn er nog lang niet. Dat geldt helemaal voor de BeNe-league: dat zou fantastisch zijn, maar de focus ligt eerst op het winnen van de eredivisie. De BeNe-league is dan weer het volgende avontuur.”