Het net blijft in ijsstadion Stappegoor, dat groot LED-scherm krijgt

Arink was er zelf voorstander van om het net, dat begin dit seizoen door de gemeente is opgehangen, te verwijderen. ,,Het is een ingewikkelde kwestie waarbij het voornamelijk gaat om aansprakelijkheid wanneer iemand in het publiek een puck tegen zijn hoofd krijgt”, aldus de directeur. ,,Mocht dat gebeuren, dan kan het slachtoffer óf de gemeente als verhuurder óf Trappers als organisator aansprakelijk stellen.” Trappers wil volgens Arink wel aansprakelijk zijn, de gemeente niet. ,,Zelfs niet als wij die van hen over willen nemen. Dat hebben we voorgesteld. We hebben namelijk aan jurisprudentie gezien dat rechters in dat soort zaken de toeschouwer niet in het gelijk gaat stellen, omdat je als je een ijshockeywedstrijd bezoekt kunt weten dat er een puck de tribune in kan vliegen.” Volgens Arink is Trappers nu de enige club in de (Duitse) Oberliga waarbij heel de ring is omgeven door een net. ,,En ook in de NHL in Amerika zie je dat niet. Maar het is niet anders.”