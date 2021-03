Het olympisch vuur werd bij Bodine Schoenmakers nooit een waakvlammetje, ook niet door corona

Van Bodine Schoenmakers (24), geboren in Dieden, woonachtig in Berghem, wordt het laatste jaar veel flexibiliteit gevraagd. Vorig jaar zou de taekwondoka in april haar grote alles-of-niets-moment hebben: het olympisch kwalificatietoernooi in Milaan. Door de uitbraak van corona ging daar een streep doorheen. Eventjes was er sprake van verplaatsing naar Moskou, maar ook dat plan sneuvelde snel. In november kwam de mededeling dat ze er in januari moest staan, in Bulgarije, maar ook dat bleek niet haalbaar. De nieuwe kwalificatiedata zijn 8 en 9 mei, nog altijd in het Bulgaarse Sofia.