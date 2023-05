Het ontlopen van play-outs is nu opeens een ‘dingetje’ voor Were Di

Volgens de bookmakers gold Were Di in de voorlaatste thuiswedstrijd als de uitgesproken favoriet tegen hekkensluiter HBS. Toch huppelden de bezoekers uit Bloemendaal, die al gedegradeerd waren, met een 5-4 zege van het veld. In de twee resterende duels zal de Tilburgse hockeyequipe alle zeilen moeten bijzetten om de play-outs te ontlopen. En dan nog heeft de ploeg het niet meer in eigen hand.

Kort voor aanvang kondigde Geer Mesman, de nieuwbakken speaker bij Were Di, het al aan: „Hanneke van de Sanden is op de weg terug.” De 22-jarige verdediger, meervoudig slachtoffer van blessureleed, betrad de kunstgrasmat in haar vertrouwde wedstrijd-outfit. Inderdaad, alles wees erop dat ze haar comeback ging maken. Opmerkelijk genoeg kwam ze geen seconde in actie; ze bleef zeventig minuten op de bank, zonder van outfit te wisselen. „Een bewuste keuze”, lichtte trainer-coach Eric van der Pol toe. „Hanneke had ook haar trainingspak kunnen aantrekken, maar dit is beter voor zowel de psyche als de moraal. Zonder tegenbericht doet ze komende zondag uit tegen Laren gewoon mee.”

Ingewikkeld

Wél was gisteren de opvallende rentree van middenvelder Sietske Loots(24) een voldongen feit. „Mijn verhaal klinkt misschien nóg ingewikkelder”, deed Loots uit de doeken. „Aan het einde van vorig seizoen gestopt. Ik wilde eens wat anders. Ik ben me gaan toeleggen op kitesurfen, fitness en duurloop. Daarnaast hou ik ervan om lekker te toeren op m’n Yamaha XSR900. Eind september heb ik met het eerste nog één keer meegedaan, thuis tegen MOP. Dat was niet bepaald een succes, we verloren met 7-1. Nu, dik zeven maanden later, sta ik dus wederom paraat om de troepen bij te staan. Tja, het leven zit soms vol verrassingen.”

Bal op de paal

Ondanks alle voorspellingen was al vrij snel duidelijk dat Were Di een zware dobber zou krijgen aan HBS, dat in principe vrijuit kon hockeyen. In de eerste twee kwarten kreeg keeper Lieve Verhoeven liefst vier goals om de oren. Knullig uitverdedigen en slordige passes op het middenveld stonden aan de basis van de onvoorziene misère. Een voltreffer van de Japanse international Mai Toriyama betekende voorlopig het enige wapenfeit van de thuisploeg. Pal voor rust mocht Anouk Gommers aanleggen voor een strafbal, maar het projectiel belandde onfortuinlijk op de paal.

Tien minuten na rust moest Verhoeven opnieuw vissen. De strijd leek vroegtijdig beslist. Maar in plaats van de handdoek definitief in de ring te gooien probeerde Were Di er nog het beste van te maken. Dat resulteerde snel in een ‘honkbalgoal’ van Toriyama die een inzet van collega-spits Nina Copal op wonderbaarlijke wijze wist te verlengen. De Japanse stelde even later na een prima uitgespeelde aanval de hardwerkende Aafke Schrievers in de gelegenheid om van dichtbij in te tikken. In de dying seconds produceerde Ireen Frenken, die een ongelukkige wedstrijd speelde, nog de vierde Tilburgse treffer. „Deze nederlaag valt rauw op ons dak. Op zich was ons energie-level op peil, maar bij hockey op dit niveau komen méér dingen kijken”, concludeerde Dot van Dijck, een van de weinige uitblinkers bij Were Di. „Het ontlopen van de play-outs is nu plotseling een ‘dingetje’ geworden.”