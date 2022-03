Het publiek geniet van Trappers en Trappers van het publiek: ‘Hier hebben we naar gehunkerd’

Opmerke­lijk: play-offs-opponent van Tilburg Trappers heeft Oekraïner en Russen in de gelederen

De ijshockeyers van TilburgTrappers beginnen vrijdagavond aan de play-offs in de Oberliga. Tegenstander in de eerste ronde is Höchstadter Alligators, dat vorig seizoen wist te stunten.

17 maart