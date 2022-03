Het speelkwartier is voorbij, nu begint het pas echt voor Heroes Den Bosch

Tien wedstrijden tegen Belgische topteams. Met de internationale fase in de BNXT League volgen de serieuze krachtmetingen voor Heroes Den Bosch zich de komende weken in hoog tempo op.

Heroes-coach Erik Braal barstte uit als nooit tevoren dit seizoen. Het was in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord Basketball, bijna twee weken geleden op de laatste speeldag van de nationale fase van de BNXT League. Zijn spelers namen het klusje tegen de Rotterdammers te gemakkelijk op, vond de coach. Hij zei hen tijdens een time-out onverbloemd de waarheid en beende vervolgens weg.

De explosie van Braal miste zijn uitwerking niet. Heroes liet in het restant van de wedstrijd zien waartoe het in staat is en gaf Feyenoord met de alleszeggende cijfers 113-70 het nakijken. Braal heeft zijn spelers waar hij ze hebben wil. Dat is duidelijk. Ze gaan voor hem door het vuur.

Op die manier was de coach ook vijf jaar lang succesvol bij Donar Groningen (2015-2020). Drie opeenvolgende landstitels en een plaats in de halve finales in de FIBA Europe Cup, bezorgde hij de club uit het noorden.

Op het juiste moment

In zijn eerste seizoen bij Heroes lijkt hij de Bossche ploeg precies op het juiste moment op de rails te hebben, bij het begin van de zogenaamde crossborder-fase in de BNXT League, waarin de vijf beste Nederlandse en de vijf beste Belgische basketbalploegen samen de Elite Gold Group gaan vormen.

Braal riep het hele seizoen al dat zijn ploeg er op dit moment zou moeten staan. Een seizoen waarin Heroes overigens ook al heel sterk begon, zowel nationaal als internationaal. In de FIBA Europe Cup werden de eerste twee wedstrijden gewonnen, waarna er met vier nederlagen op rij toch nog een voortijdig einde kwam aan de Europese campagne.

Ook nationaal begon de ploeg daarna wat meer te kwakkelen, al stond Heroes wel bijna altijd aan de goede kant van de score. Uiteindelijk verloor de ploeg slechts twee van de twintig competitieduels in de nationale fase van de BNXT League: op bezoek bij regerend landskampioen ZZ Leiden en in Rotterdam tegen Feyenoord. Die verliespartij (82-72) op 22 januari kwam tot stand in wellicht de slechtste Bossche wedstrijd van dit seizoen.

Volledig scherm De Britse international Dwayne Lautier-Ogunleye werd onlangs nog toegevoegd aan de selectie van Heroes. © Pix4Profs / Peter van Gogh

Een dikke maand later gaat de ploeg, met de galavoorstelling tegen dezelfde tegenstander van twee weken geleden nog vers in het achterhoofd, vol vertrouwen de crossborderfase van de BNXT League in. Dan moet dus ook duidelijk worden hoe het zit met het krachtsverschil tussen de Nederlandse en de Belgische top. Het speelkwartier, met de voorbije ontmoetingen tegen ‘kleinere’ Nederlandse ploegen is achter de rug, nu wacht het echte werk.

Filou Oostende

Bij onze zuiderburen steekt Filou Oostende er al jarenlang bovenuit. De ploeg pakte al tien landstitels op rij en bleef in dit eerste seizoen van de gecombineerde Belgisch-Nederlandse BNXT League ongeslagen in de Belgische poule. Bovendien is Oostende als enige ploeg uit de lage landen nog actief in de Champions League.

In Nederland speelt op dit moment alleen ZZ Leiden nog Europees. De regerend landskampioen verraste door de kwartfinales van de FIBA Europe Cup te bereiken, waar later deze maand een dubbele confrontatie met het Duitse Crailsheim Merlins op het programma staat.

Overigens hield Heroes ZZ Leiden, waarvan het vorig jaar nog de finale om het landskampioenschap verloor, nu wel achter zich in de nationale van de BNXT League. En de formatie van Braal versloeg de kampioen in de halve finale van de Basketball Cup. Daardoor staat Heroes in de bekerfinale die op zondag 20 maart in en tegen Groningen gespeeld wordt.

Maar eerst wacht de start van de BNXT-crossborderfase. Aanstaande zaterdagavond, met een uitwedstrijd in het Waalse Mons tegen Belfius Mons-Hainaut, die alvast een eerste indicatie zal geven.

Volledig scherm De Amerikaan Mike Carlson (rechts), hier in actie in de verloren Europese thuiswedstrijd tegen Benfica, is dit seizoen uitgegroeid tot de sterspeler van Heroes. © Pix4Profs / Peter van Gogh