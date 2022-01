Het verval van een voormalig wereldkampioen: Klaasen wint geen tourcard is profdarter af

Etappe 9 | Walkner leidt de troepen op de motor, maar verschil­len blijven klein

De Oostenrijker Matthias Walkner heeft na de negende etappe in de Dakar Rally de leiding in het motorklassement overgenomen van de Brit Sam Sunderland. Jose Ignacio Cornejo Florimo won de klassementsproef rond Wadi Ad Dawasir in Saoedi-Arabië.

12 januari