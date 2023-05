‘Het was een feest om met deze groep te werken, maar de chemie is uitgewerkt’, The Dukes-coaches nemen afscheid van Bossche rugbyers

Staand op het bordes van het stadhuis hadden The Dukes-coaches Alex Chang en Richard van den Broek afscheid willen nemen met een prijs. Zo ver bleken de Bossche rugbyers nog niet te zijn, maar sinds de degradatiezorgen in het seizoen 2017-2018 is flinke progressie geboekt.

Een huis bouwen waar je tegelijkertijd al in moet wonen, daarmee vergeleek Richard van den Broek de opdracht die hij en Alex Chang hadden meegekregen, beide waren in het verleden al respectievelijk als speler en coach bij de club actief. Het was in 2017 niet het makkelijkste moment om in te stappen voor het duo. Veel ervaren spelers stopten en werden vervangen door jonge talenten.

Zorgen

Er waren zorgen of The Dukes zich op het hoogste niveau kon handhaven in hun eerste seizoen, maar het lukte. ,,We waren aan het opbouwen”, kijkt Van den Broek terug. ,,De situatie was totaal anders dan nu. Als een speler niet kwam trainen, belden we hem op en vroegen of hij de volgende keer alsjeblieft wilde komen. Er viel niets te kiezen. Nu hebben we vier gasten voor één positie.”

Onder leiding van het tweetal is het team weer een ploeg geworden die strijdt in de kampioenspoule. Het draait niet meer om opbouwen, maar om presteren. ,,Toen we begonnen waren jongens al blij dat ze in het eerste team kwamen”, herinnert Chang zich. ,,Op de training moesten we zorgen voor een goede sfeer, want als je niet wint op het veld is het zwaar. De sfeer op de training is veranderd. Het gaat om presteren, beter worden. Als je gaat presteren dan komt de fun op zaterdag.”

Balen dat het niet is gelukt

Van den Broek dacht dat The Dukes dit seizoen een greep kon doen naar de macht. ,,Maar zo ver waren we nog niet. We doen mee in de top, maar om prijzen te winnen moeten we consistenter zijn.” Ook ziet hij nog een verbeterpunt in de houding van de spelers. ,,Ze doen en laten er veel voor, maar om kampioen te worden moet je er echt alles voor doen. Spelers gaan nog net te makkelijk op vakantie of zitten met werk. Dat begrijp ik, want ze krijgen niet betaald. Maar de spelers die in 2008 kampioen werden, gingen niet op vakantie. Dat is het verschil en ik baal ervan dat het ons niet gelukt is dat gevoel op te roepen.”

Quote Als coach moet je ook weten wanneer je moet gaan Richard van den Broek, The Dukes

The Dukes sloot het seizoen in de ereklasse af met een nederlaag tegen Eemland (19-35) en een zesde plaats. Het team haalde de play-offs om de landstitel niet, maar dat is niet de reden dat het duo stopt. ,,Zes jaar is een mooie periode. Het is tijd, niet alleen voor mijzelf maar ook voor de spelers. Ze moeten weer zenuwachtig worden en hun plekje verdienen”, zegt Chang. ,,Als coach moet je ook weten wanneer je moet gaan”, vult Van den Broek aan. ,,De chemie is uitgewerkt. De spelers kennen mijn verhaal. Nu is het tijd voor een andere stem, maar het was een feest om met deze groep te werken.”

Botsen

Het huis van Chang en Van den Broek is af. ,,Daar hebben we samen met de staf en bestuur aan gewerkt. Teammanager Leo Swart was daarbij heel belangrijk voor ons en we voelden steun van de fans en het bestuur. Natuurlijk botst het soms, maar je voelt de betrokkenheid vanwege de liefde voor de club en de sport”, zegt Van den Broek.

,,Wij zien de fouten niet meer”, vertelt Chang. ,,Het is goed dat iemand anders binnenkomt en kijkt of het licht goed is en of er een andere kleur nodig is.” Dat gaat Marshall Milroy doen, hij komt over van Hilversum. Chang hoopt hem volgend seizoen in de ereklasse met een andere ploeg te treffen. Terwijl Van den Broek zijn werkzaamheden als bondscoach bij Zweden sevens voortzet.