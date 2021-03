Hij wordt vermoedelijk niet de nieuwe Verstappen, maar is Van Berlo wel een GT-topper?

In het Italiaanse Monza leerde Glenn van Berlo de nieuwe Lamborghini Huracán van zijn team de afgelopen dagen nog wat beter kennen. Op hetzelfde circuit begint hij op 16 april aan de Lamborghini Super Trofeo. Het betekent een overstap van de formulewagens naar de GT-wagens, oftewel circuitversies van bestaande straatauto’s. Een weloverwogen keuze en zeker geen stap terug, zo geeft hij aan.

Vijf jaar geleden maakte Glenn van Berlo samen met zijn één jaar oudere broer Kay furore in de karts toen hij door deze krant werd geïnterviewd. Hij had toen al een duidelijk doel: van racen zijn beroep maken. Hoewel ieder racend kind droomt van de Formule 1, was hij realistisch genoeg om te weten dat de kans op het winnen van de loterij misschien wel groter is. Precies om die redenen verruilt hij nu het Euroformula Open-kampioenschap in Formule 3-wagens, waarin hij een vaste top-10-klant was, voor de Lamborghini Super Trofeo.

Stoeltje kopen

,,De laatste twee jaar, in de Formule 4 en Formule 3, waren heel belangrijk voor mijn basis in de autosport. Zeker de Formule-3-auto is behoorlijk complex, en daardoor dus heel leerzaam. Maar als je van het rijden in formulewagens je beroep wilt maken, ben je van allerlei factoren afhankelijk die je zelf vaak niet in de hand hebt.”

Hij doelt vooral op het belang van grote sponsoren om een flink budget op tafel te kunnen leggen. ,,Je ziet in de Formule 1 dat mannen als Lance Stroll en Nikita Mazepin als het ware een stoeltje kopen. Dat gebeurt in de klasses daaronder ook volop.”

Racende broer Glenns één jaar oudere broer Kay van Berlo is ook een talentvol autocoureur. Als kinderen raceten ze in de karts vaak tegen elkaar, daarna scheidden hun paden. ,,Kay woont vanwege zijn studie in Miami en heeft in de VS een stoeltje bemachtigd in de Porsche Carrera Cup North America.” Hij begon daar zeer sterk aan het seizoen door afgelopen weekend op het circuit van Sebring (Florida) eerste en tweede te worden tijdens de eerste twee races. Daardoor staat hij gedeeld eerste in de tussenstand. Dat ze nu in heel andere werelddelen racen is, als het aan Glenn ligt, maar tijdelijk. ,,Het zou geweldig zijn om ooit met Kay een team te vormen in een mooie GT-klasse.”

GT-wagens bieden meer toekomstperspectief. ,,Er zijn heel veel grote autofabrikanten in actief, veel meer dan in het formuleracen. Die merken hebben vaak interessante opleidingsprogramma’s voor coureurs. Het is mijn droom om daar onder de aandacht te komen.”

Het is zeker geen stap terug, zo geeft hij duidelijk aan. ,,Soms wordt er gedacht dat het niveau lager is, maar dat is absoluut niet waar. De beste GT-coureurs, die in de GT World Challenge of in endurance-races zoals de 24 uur van Le Mans rijden, kunnen zeker concurreren met die in de Formule 1.”

Andere rijstijl

De overstap vergt wel aanpassingen. De GT-auto’s hebben meer vermogen, maar dat is niet eens het belangrijkste verschil. ,,Ze zijn bijna twee keer zo zwaar. Bovendien hebben ze nauwelijks downforce, wat formule-auto’s juist heel veel hebben. Door het gewicht moet je eerder remmen en door het gebrek aan downforce is de bochtensnelheid lager. De basis is hetzelfde, maar de rijstijl is echt anders.”

Nog een verschil: waar Van Berlo gewend was dat zijn teamgenoot eigenlijk zijn grootste concurrent was, moet hij nu echt gaan samenwerken, in zijn geval met de Mexicaan Raúl Guzmán. De races worden namelijk als een soort estafette afgewerkt. ,,Dat is wennen, het wordt nu een teamsport. Je houdt belangrijke informatie niet achter voor je teamgenoot, maar deelt het juist, want je bent samen verantwoordelijk voor de prestatie.”

Lamborghini

Hij stippelde een meerjarenplan uit, wat uit zou moeten monden in het behalen van de top als GT-coureur. Maar tegelijkertijd is hij nuchter en realistisch. ,,Natuurlijk zou het geweldig zijn als ik me dit jaar bij Lamborghini in de kijker rijd. Maar laten we eerst maar eens zien waar we staan.”

Het seizoen kent zes raceweekends met elk twee races en daarna rijdt Van Berlo nog de zogeheten World Final. Hij verheugt zich in het bijzonder op het weekend van 18 tot en met 20 juni. Dan strijkt de Lamborghini Super Trofeo in Zandvoort neer. ,,Heel gaaf. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een wedstrijd in Nederland had. Hopelijk mag er dan publiek bij zijn.”