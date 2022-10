HMC-schaker Jasper Broekmeulen (35) kan nog altijd teren op zijn talent

Een-tweetjeHMC is vastberaden om snel terug te keren naar de meesterklasse, het niveau waarop de Bossche schaakclub vele jaren heeft gespeeld en eigenlijk ‘gewoon’ thuishoort. Hoewel het nog te vroeg is voor conclusies, zijn de eerste stappen gezet. Jasper Broekmeulen (35), een sterke Internationaal Meester, geldt al bijna twee decennia als een vaste waarde. Door zijn drukke bestaan ontbreekt momenteel de tijd om elke keer mee te doen.

Vorig seizoen zijn jullie onverwacht gedegradeerd. Hoe is het om nu opeens in de eerste klasse te bivakkeren?

„Om eerlijk te zijn voelt het een beetje onwennig. Sommige teams kennen we nauwelijks, wat niet wil niet zeggen dat ze niet kunnen schaken. We zijn wijs genoeg niemand te onderschatten. De eerste twee competitieduels hebben we gewonnen. Eerst van DD (6,5-3,5, red.), daarna van Delft (5,5-4,5, red.). Volgende keer moeten we tegen Spijkernisse, de hekkensluiter. Vianen lijkt vooralsnog onze grootste concurrent te zijn. Geen grap, die ontmoeten we op 1 april, in de voorlaatste ronde.”

Wat is jouw persoonlijke score tot nu toe?

„Ik heb alleen tegen DD meegedaan. Aan bord 5 trof ik Jeroen Blokhuis, een FIDE-meester. Met zwart speelde ik de Owen Defence. Ik bereikte een gewonnen stelling, totdat ik op de 37ste zet misgreep. Remise was nog mogelijk, helaas ging het van kwaad tot erger. De tank was toen snel leeg. Ach, gelukkig had de nederlaag geen consequenties voor de teamoverwinning. Anders had ik me wellicht flink ongemakkelijk gevoeld.”

Er wordt beweerd dat bij schaken regelmatig een stukje psychologie om de hoek komt kijken. Hoe zie jij dat?

„Haha, ik word niet gauw geraakt door dat soort randverschijnselen. Ik focus me op de ontwikkelingen op de 64 velden, de rest telt voor mij niet. Toegegeven, in m’n jeugdjaren was dat wel eens anders. Ik kan me nog goed voor de geest halen hoe iemand mij een keer van m’n à propos probeerde te brengen door Fruittella’s op de torens te stapelen. Er zijn uiteraard genoeg andere voorbeelden van beïnvloeding te bedenken. Een oud-clubgenootje van me haalde tegenstanders soms preventief uit hun concentratie door ze vooraf tijdens een potje voetbal bewust tegen hun schenen te schoppen...”

Ben je ook bij HMC begonnen met schaken?

„Klopt, op m’n zevende zat ik al bij de club. Mijn vader (de in januari overleden huisarts Chris Broekmeulen, red.) heeft me gestimuleerd. Ik maakte deel uit van een sterk jeugdteam, waarbij de successen elkaar in een rap tempo opvolgden. Ook op het individuele vlak ging het voor de wind, met als hoogtepunt het behalen van de Nederlandse jeugdtitel onder 16 jaar. Aangezien ik tegenwoordig nauwelijks tijd heb om te trainen, moet ik het vooral hebben van m’n vroegere talent.”