Hockeybond past opzet play-offs toch aan na kritiek van clubs

Daarmee gaat het een streep door de finale in het Wagener Stadion, wat eerder het idee was van de hockeybond. Om de play-offs aantrekkelijker te maken, zouden de finales in Amstelveen worden afgewerkt. Daar waren de clubs echter niet over te spreken.

Zij wilden dat de halve finales en finales gewoon op de deelnemende verenigingen werden afgewerkt, net als de jaren hiervoor. Toen was er sprake van een best of three-systeem. Nu is er een compromis: de halve finale als de finale wordt in twee duels op de clubs gespeeld. Valt er dan geen beslissing, dan moeten shoot-outs de doorslag geven.