Hockeyclubs in regio Tilburg slaan handen ineen: einde aan het ronselen van talentjes

Al heel snel waren de elf hockeyclubs uit de omgeving Tilburg het erover eens: het ronselen van spelers moet stoppen. Talentvolle jongens en meisjes worden vaak op jonge leeftijd via 'achterkamertjespolitiek' benaderd. Coaches proberen talenten zelf of via de ouders over te halen met mooie verhalen. ,,Het is heel frustrerend als de selecties op orde lijken en je een week voor het definitief doorgeven van de namen te horen krijgt dat die jongen of dat meisje ineens vertrekt", stelt voorzitter Fabiënne van Engelen van Were Di.