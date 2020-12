Hockeycoaches blij met ‘stip aan de horizon’ nu competitie mag worden hervat

Navigator Rosegaar heeft weer een stoeltje in de Dakar Rally

18 november Wouter Rosegaar keert na een jaar afwezigheid terug in de Dakar Rally als navigator. De Zeelander probeert in januari de Noord-Ier Kris Meeke succesvol door diens eerste Dakar Rally te loodsen. De Noord-Iers/Nederlandse combinatie neemt deel in een SVV-klasse in een Zephyr-buggy van PH Sport onder startnummer 380.