Hockeyer Jaïr van der Horst maakt debuut bij Oranje om van te dromen: ‘Ik wil de het beste eruit halen, dat is gelukt’

Tijdens je debuutwedstrijd voor het Nederlands hockeyteamscoren is niet iedereen gegeven. Veldhovenaar Jaïr van der Horst deed het woensdag in de Pro League wedstrijd tegen Argentinië zelfs met zijn eerste balcontact. ,,Echt waanzinnig.’’

Een paar seconden voor het laatste fluitsignaal zakte hij door z’n hoeven. ,,Kramp in beide kuiten, ik kon echt niet meer’’, gaf een moegestreden Jaïr van der Horst na afloop aan. Maar wat maakte het eigenlijk ook uit. Nederland stond op een comfortabele 5-2-voorsprong en Van der Horst beleefde bovendien een memorabel debuut met zijn vroege doelpunt. ,,Ik wilde het beste eruit halen en er bovenal van genieten, dat is gelukt.’’

Al na drie minuten kon de avond van de Veldhovense hockeyer eigenlijk niet meer kapot. Van der Horst stelde zich slim op bij de tweede paal en wist wel raad met de puntgave assist van Lars Balk. ,,Ik hoefde eigenlijk alleen m’n stick ertegenaan te zetten’’, analyseert de aanvaller van HC Den Bosch nuchter. Daarmee was de ban tegen de Argentijnen gebroken en in het vervolg liep Nederland uit naar een eenvoudige 5-2-zege.

Zelfkritisch

Ondanks de trefzekere binnenkomer was Van der Horst ook zelfkritisch. ,,Aan de bal waren er wel een aantal dingen die beter konden bij mij en zonder bal trouwens ook. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel tevreden, want mede door m’n doelpunt was het een fantastisch debuut. Maar kleine fouten kunnen op dit niveau direct fataal zijn, dus die moeten er nog wel uit.’’

Vanwege een aantal blessures werd Van der Horst door bondscoach Jeroen Delmee bij de selectie gehaald. Ondanks dat de hockeyer zijn visitekaartje woensdag meer dan afgaf, weet hij dat het na de dubbele confrontatie met Engeland – wedstrijden die vandaag en morgen op de rol staan – voor hem stopt. Van der Horst: ,,Tuurlijk smaakt dit naar meer, maar er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Ik hoop op termijn definitief in de selectie terug te keren en met Oranje uit te komen op een eindtoernooi.’’

Drukfout

Op het spelersoverzicht van de bond stond Van der Horst weergegeven als speler van Oranje-Rood, terwijl hij dus voor Den Bosch uitkomt. Of er een overstap naar Eindhoven in de maak is? ,,Een drukfout’’, zegt de debutant lachend. ,,Ik kreeg al vragen wanneer ik kwam tekenen, maar daarvan is geen sprake.’’ Geen hereniging met zijn achterneef Robert van der Horst – coach van Oranje-Rood – dus, wel kijkt Jaïr uit naar het nieuwe seizoen in de Tulp Hoofdklasse.

,,Mijn droom is om play-offs om het landskampioenschap te spelen en het liefst zo snel mogelijk. Ik heb het bij Den Bosch goed naar m’n zin en ik denk dat de play-offs halen met die club haalbaar is.’’ Dat zou dan moeten gebeuren onder leiding van een nieuwe coach, want Eric Verboom zwaaide vorige maand na acht jaar af als eindverantwoordelijke aan De Oosterplas. De Boxtelnaar wordt fulltime assistent-bondscoach bij Oranje.

Van der Horst hoopt logischerwijs op een structureel weerzien met zijn oud-coach, want dat zou betekenen dat hij zich vaker bij Oranje mag melden. ‘’Dat is m’n ambitie, maar eerst ga ik hiervan genieten. Het was hoe dan ook een geweldige ervaring, dit neemt niemand me meer af.’’

Volledig scherm Debutant Jair van der Horst heeft de stand op 1-0 gebracht. © ANP/Koen Suyk