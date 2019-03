Hockeyers Den Bosch stijgen naar gedeelde vierde plaats in hoofdklasse

HC Den Bosch verslaat Laren en plaatst zich voor de play-offs

14:14 De vrouwen van HC Den Bosch hebben zich vanmiddag geplaatst voor de play-offs in de hoofdklasse. Een 5-0 zege tegen Laren in eigen huis volstond daarvoor. Sinds het seizoen 1997-1998 is Den Bosch altijd van de partij geweest bij de final four.