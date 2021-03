Hockeyers Den Bosch stunten met zege op koploper Bloemendaal, vrouwen halen uit tegen Kampong

Mutaties bij HC Den Bosch: Smith verlengt, Van Doren gaat, Versteeg komt

3 maart De selectie van de mannen van HC Den Bosch voor volgend seizoen krijgt steeds meer vorm. Aanvoerder Austin Smith (34) verlengt zijn contract met een jaar en gaat op voor zijn 12de seizoen aan de Oosterplas. Daarnaast komt aanvaller Ruben Versteeg over van Klein Zwitserland, hij tekent voor twee seizoenen. Er is ook minder goed nieuws: doelman Loïc Van Doren (24) verlaat Den Bosch na dit seizoen en keert terug naar zijn oude club Dragons in België.