Hockeyers Den Bosch zijn maatje te klein voor Bloemendaal en kunnen vakantie vieren

Na korte voorberei­ding start Roef! seizoen met twee zeges en eerste homerun

2 mei Roef! is zaterdag met een dubbele zege begonnen aan de hoofdklasse softbal. Hoofddorp Pioniers was geen partij voor de regerend landskampioen uit Moergestel. ,,Ik vond het niet tegenvallen op het veld”, zegt de tevreden midvelder Wies Ligtvoet, die goed was voor liefst 6 punten.