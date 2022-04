Hockeyers Goirle lijken op weg naar de titel, Berkel-Enschot moet degradatie zien te voorkomen

Want Goirle gaat na 16 van de 22 duels fier aan kop in de tweede klasse. Het gat met nummer twee Derby en nummer drie Pijnacker is respectievelijk drie en vier punten. Dat Goirle het zo goed doet, heeft veel te maken met de prestaties van Benoit van de Ven dit seizoen. Van de 78 goals die het mannenteam al maakte, was hij verantwoordelijk voor grofweg de helft. „De sleepcorner is een van mijn specialiteiten. Ik pik ook geregeld een velddoelpunt mee", vertelt de spits daar zelf over. ,,Mijn backhand is niet verkeerd, al zeg ik het zelf”, aldus Van de Ven.

Overigens staat Shot in diezelfde klasse momenteel voorlaatste. Maar de Tilburgse studenten pakken de laatste weken vaker punten en lijken de weg naar boven te hebben ingezet.

Voor de vrouwen van Goirle is het een stabiel seizoen. Zij staan veilig in de middenmoot van de tweede klasse.

In Berkel-Enschot zal de sfeer onder hockeyfans wat gespannener zijn. Beide teams zijn terug te vinden in de onderste regionen van hun klasse. De vrouwen willen er de laatste zes duels alles aan doen om niet te degraderen uit de eerste klasse. Het team staat nu voorlaatste met 13 punten. Alleen Best doet het met maar 5 punten slechter. „Elke wedstrijd is vanaf nu een finale”, onderstreept captain Sophie -Toof- van den Hoven.

Leegloop

En dan de mannen van Berkel-Enschot. De nummer tien van de overgangsklasse zullen niet bijzonder veel hoop hebben geput uit de laatste drie duels , waarin ze stuk voor stuk hard onderuit gingen. Dat gebeurde weliswaar tegen de teams uit de top drie van die klasse.

Het team van coach Koert Tak had ook geen makkelijke aanloop naar het seizoen. In de zomer liep het eerste team leeg en dus moesten overal spelers vandaag geharkt worden om een team op de been te brengen. Dat is gelukt. „De komst van al die nieuwe krachten, dertien in totaal (waaronder voormalig Argentijns international Tomás Rodriquez Larrinaga, red.), vergde uiteraard de nodige aanpassingen", legt de trainer uit.

Volledig scherm Berkel-Enschot (in het blauw-rood) had afgelopen zomer te maken met een grote leegloop. Dertien nieuwe spelers werden gehaald. © Beeld Werkt

,,Tijdens de winterstop stonden we keurig gedeeld zevende, er leek niks aan de hand”, brengt Tak in herinnering. „Gelijk na de hervatting kregen we flink klop van Upward, een van onze concurrenten. Verschillende spelers worstelden met hun conditie, aangezien ze nog maar net hersteld waren van corona. Bovendien voelde het feit dat Tomás wegens privéomstandigheden niet meer mee kon doen, als een groot gemis. Hij gaf door z’n ervaring zovéél vertrouwen.”

De club herpakte zich enigszins, maar kreeg daarna de drie topteams op bezoek. ,,We moesten veel goals incasseren. Dat kwam mede door onze tactiek, we hebben ons simpelweg niet laten ingraven.” De mannen van Berkel-Enschot hebben lijfsbehoud nog in eigen hand. ,,In de resterende zes duels is de tegenstand -althans op papier- aanzienlijk minder. We hebben alles in eigen hand, doordat we nog liefst drie van de vier concurrenten treffen.”