Hockeyers HC Den Bosch kunnen snelle voorsprong niet over de streep trekken in eerste duel play-offs

Delen per e-mail

De Bosschenaren eindigden als vierde in de competitie, waarin Bloemendaal de vrijwel ongenaakbare nummer 1 was. Maar aan de Oosterplas ging de thuisploeg woensdagavond brutaal van start en dat leverde aan het begin van het tweede kwart de terechte openingstreffer op. Arjen Lodewijks prikte de rebound van de tweede Bossche strafcorner binnen: 1-0.

Het lukte de ploeg van coach Eric Verboom, die de thuiswedstrijd in de competitie met 1-0 had gewonnen van Bloemendaal, echter niet om met een voorsprong de rust te halen. Uit het niets, na een snel genomen inslag, viel kort voor het einde van de tweede periode de 1-1 van Thierry Brinkman.

Ophef

De 1-2 van de bezoekers in de 42ste minuut leidde tot de nodige ophef. De Bosschenaren claimden dat de bal in aanloop naar de treffer van Florian Fuchs te hoog de cirkel in werd gespeeld, maar beide arbiters wilden daar niets van weten. Video-referrals zijn tijdens de play-offs niet mogelijk.

De thuisploeg was aangeslagen en moest achteruit. Nog voor het einde van het derde kwart profiteerde Bloemendaal. Nadat de Bossche verdediging - zeer solide in de tweede seizoenshelft - zich op de achterlijn had laten foppen, tipte Roel Bovendeert de voorzet bij de eerste paal binnen: 1-3.

Uitbraken

HC Den Bosch probeerde in het laatste kwart nog wel wat aan de achterstand te doen, maar kwam niet vaak in de cirkel van Bloemendaal. Bij een van de uitbraken van de bezoekers was het wel raak. Yannick van der Drift kreeg de bal wat gelukkig mee en maakte er 1-4 van.

Waar specialist Tim Swaen bij de eerste drie strafscorners voor Bloemendaal niet op het veld stond, was dat bij de vierde wel het geval. En meteen was het raak: 1-5, waardoor de uitslag groter werd dan het krachtsverschil tussen beide ploegen deze avond.

Tweede wedstrijd

De tweede wedstrijd in deze best-of-three-serie in de halve finale vindt zaterdag plaats in Bloemendaal. Als HC Den Bosch weet te winnen, dan volgt zondag een beslissingsduel, opnieuw op ’t Kopje.

Halve finale play-offs. Duel 1: HC Den Bosch - Bloemendaal 1-5 (1-1). 22. Lodewijks 1-0 (sc), 31. Brinkman 1-1, 42. Fuchs 1-2, 49. Bovendeert 1-3, 62. Van der Drift 1-4, 67. Swaen 1-5 (sc).