Hockeyers HC Tilburg en HGC halen duel in op Goede Vrijdag

Goed nieuws Tilburg Trappers: Bad Boy Brock Montgomery fit voor kwartfinale

10:23 Even een waarschuwing vooraf: wie aan zijn ontbijt zit, kan dit beter op een later moment lezen. IJshockeyer Brock Montgomery was namelijk zo ziek als wat. Maandag tijdens het interview over zijn seizoen bij Tilburg Trappers gaat het al weer stukken beter met hem, maar dit weekeinde... Hij moest ‘spugen in een bekertje’ omdat hij niet kon slikken. Zo’n keelpijn had hij. ,,Maar tegen Eisbären Regensburg kan ik meedoen”, zegt de Canadees zonder spoortje twijfel over de kwartfinalewedstrijd van vanavond. Goed nieuws voor de fans van Tilburg Trappers, want de 25-jarige Montgomery is dit seizoen belangrijk met 26 goals en 25 assists.