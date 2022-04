Hockeyers van Den Bosch flink onderuit tegen koploper Bloemendaal, maar: ‘Nederlaag is geflatteerd’

De hockeyers van Den Bosch zijn er niet in geslaagd om een nieuw stuntje uit te halen. Tegen teams als Amsterdam, Kampong en ook Bloemendaal (thuis in Den Bosch red.), de huidige top 3 van de Tulp Hoofdklasse, werden eerder in het seizoen puntjes afgesnoept. Zondag liepen de mannen van trainer/coach Eric Verboom op ‘t Kopje in Bloemendaal tegen de koploper tegen een fikse 4-0 nederlaag aan.

,,Een verdiende overwinning voor een geroutineerde tegenstander, maar wel met een geflatteerde te hoge uitslag”, vat Verboom de wedstrijd na afloop samen. ,,Het was al met al geen hoogstaande wedstrijd. Dat is ook lastig op dat oude te gladde veld in Bloemendaal. Dat vonden de spelers van Bloemendaal trouwens ook na afloop. Ik vind dat we vooral in eerste helft te veel van de zes corners te gemakkelijk hebben weggegeven. Van die corners vliegen er voor de thuisploeg helaas twee in.”

De doelpunten werden aan het eind van het tweede kwart gemaakt door specialist Tim Swaen die in de competitie inmiddels negen keer uit een strafcorner heeft gescoord.

,,Na de rust zijn we wel beter gaan hockeyen”, vervolgt Verboom. ,,Enkele corners en kansen voor Koen Bijen en Dylan Wotherspoon en een mogelijkheid voor Jaïr van der Horst. We deden goede dingen, maar dan moet er wel een goal vallen om de wedstrijd onze kant uit te laten kantelen. Dat gebeurde steeds net niet. Bloemendaal scoorde in de tweede helft nog wel twee keer via Thierry Brinkman en Roel Bovendeert uit counters . Zo spelen ze nou eenmaal graag. Snelle momenten, maar het is wel meteen raak. Den Bosch is een team in opbouw met twaalf nieuwe (jonge) spelers. We hebben nu nog meer kansen nodig om tot een goal te komen. We kunnen met de grote ploegen mee, maar op de details missen we ervaring.”

Middenmoot

Den Bosch staat achtste in de middenmoot van de hoofdklasse. Verboom: ,,We hoeven niet te vrezen voor degradatie, maar doen ook niet meer mee voor de play-offs, maar je wil toch puntjes blijven halen.”

HC Den Bosch speelt donderdagavond 7 april om 20.30 uur in het eigen sportpark aan de Oosterplas tegen hekkensluiter Hurley uit Amsterdam. De complete competitieronde in de hoofdklasse ging afgelopen vrijdag niet door vanwege de winterse omstandigheden.

,,We spelen dan opnieuw om beter te worden en ervaring op te doen”, aldus Verboom. ,,Het is iedere wedstrijd hard werken voor de punten. Dat is donderdag tegen Hurley niet anders. Die staan onderaan, maar hebben dit weekend tegen SCHC een puntje gesprokkeld. Ze denken mogelijk dat er ook iets te halen valt bij ons, maar er zijn gewoon weer drie punten in het spel. Daar gaan we voor.”

Volgens Verboom doet Imre Vos donderdag niet mee. ,,Hij kreeg tegen Bloemendaal een harde bal tegen zijn hoofd. Hurley komt voor hem te vroeg. Simon Dalderop viel ook uit. Of die later deze week mee kan doen is nu nog niet duidelijk.”

Scoreverloop: Bloemendaal - Den Bosch: 32. Swaen 1-0 (sc), 40. Swaen 2-0 (sc) 49. Brinkman 3-0, 61. Bovendeert 4-0.