Hockeyers van HC Den Bosch stijgen na overwinning tegen SCHC plekje in de hoofdklasse

Ondanks de 6-1 overwinning rolt er bij hockeyer Koen Bijen op het moment dat het eindsignaal in Den Bosch klinkt toch een bekend ‘Bosch’ scheldwoord van drie letters over z’n lippen. ,,We wilden met elkaar eigenlijk de nul houden.”

,,Zonde dat we in de slotfase even ons hoofd verliezen en toch nog die ene tegengoal incasseren”, legt hij even later uit. ,,Dat rotte gevoel is maar eventjes, hoor. Dat ene doelpunt van SCHC mag en kan de pret niet drukken.”

De hockeyers van Den Bosch maakten zondagmiddag in de Tulp Hoofdklasse zeker in het tweede deel van het duel thuis korte metten met de hockeymannen uit Bilthoven. Na rust werd het duel in het derde kwart - mede door twee doelpunten - van Bijen al vroeg beslist. ,,Voor hetzelfde geld scoor ik vandaag zoals in het duel tegen Hurley eerder deze maand weer een hattrick. Die intikker na die pass van Dylan Wotherspoon richting tweede paal van het doel van SCHC ging net niet goed.”

,,Zes doelpunten hebben we dit seizoen nog niet in één wedstrijd gescoord”, heeft trainer/coach Eric Verboom inmiddels becijferd. ,,Na de eerste helft is het nog maar 1 tegen 0 door die goal van Ruben Versteeg. Na rust maken we het in het derde kwart snel af. Belangrijk om de concentratie vast te houden. In delen van de wedstrijd waren we nog wel een beetje slordig. Het enige smetje op de wedstrijd vind ik dat we weer net niet de nul hebben kunnen houden. Dat had ik, zeker met doelman Jan van Groesen in plaats van Flip Wijsman onder de lat, als beloning voor Jan graag gezien.”

Dankzij de winst en de 1-0 nederlaag van Klein Zwitserland tegen Bloemendaal klimt Den Bosch ten koste van datzelfde HCKZ een plaatsje hoger op de ranglijst van de hoofdklasse. Stek acht, wordt dus voorlopig plaats zeven. Het linkerrijtje zit er niet meer in.

Volledig scherm Koen Bijen in de aanval voor HC Den Bosch. © Pix4Profs/Thomas Segers

,,We horen eigenlijk niet op die zevende plek te staan, maar als we het getoonde spel van vandaag doorzetten komt het volgend seizoen wel goed”, zegt Bijen vol vertrouwen. ,,Volgende week willen we definitief over KZ heen wippen. Die ploeg heeft eerder nog derde in de hoofdklasse gestaan.”

,,Als we de wedstrijd volgende week tegen onze directe rivaal in Den Haag winnen, eindigen we sowieso als zevende", heeft Verboom inmiddels uitgerekend. ,,Dat is nu een doelstelling, maar het grotere streven was dit seizoen om met dit jonge team iedere wedstrijd steeds ietsje beter te worden. We wilden in eerste instantie, zoals veel andere ploegen aan het begin van een hockeyjaar, de play-offs halen. Dat is door (langdurige) blessure-perikelen en wat andere tegenslagen helaas niet gelukt.”

,,Als we het seizoen met een zevende plek en een score van boven de dertig punten afsluiten ben ik daar tevreden over”, aldus Verboom die HC Den Bosch na het seizoen verruilt voor een fulltime assistent-bondscoachschap bij het oranje van bondscoach Jeroen Delmée. ,,De mannen van Den Bosch maken ieder seizoen tijdens de competitie stappen omhoog. Die vooruitgang verdwijnt in de zomer en soms in de winter omdat we dan spelers kwijtraken.”

Scoreverloop: 10. Ruben Versteeg 1 - 0, 38. Koen Bijen 2 - 0, 39. Koen Bijen 3 - 0, 51. Dylan Wotherspoon 4 - 0, 52. Tijmen Reijenga 5 - 0, 68. Austin Smith 6 - 0 (sc), 70. Conor Empey 6 - 1.