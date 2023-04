Hockeymannen van Den Bosch knokken zich tegen Kampong terug in het duel maar slap begin luidt verlies in

Den Bosch werd door Kampong slim gedwongen om zowat de hele eerste helft het spel maken. Dat kwam ook omdat de ploeg van coach Marc Lammers de eerste minuten slap aan het duel tegen de trotse koploper uit Utrecht begon. Binnen vier minuten scoorden Terrance Pieters en strafcornerspecialist Jip Janssen en stond het ondanks het uitbundige tromgeroffel vanaf de tribune dus al snel 0 tegen 2.

Lammers stak na afloop de hand in eigen boezem: ,,Die vroege 2-0 achterstand is gewoon teveel”, zegt hij. ,,De tegenstander kan dan inderdaad wat meer achterover hangen, een beetje afwachten wat wij gaan doen en dus meer op de counter spelen.”

,,Toch begonnen we vol vertrouwen aan die wedstrijd”, blikt Jaïr van der Horst terug. Die vroege goals kwamen aan als een flinke klap. In het derde kwart kwamen we gelukkig weer wat meer in ons spel.”

Na een 1 - 3 ruststand knokte HC Den Bosch zich in het derde kwart na 45 minuten na een rebound uit een strafcorner door Jasper Tukkers en een veldgoal van Van der Horst zelfs met 4 tegen 3 voorbij Kampong. ,,We moesten er ons na de rust echt invechten”, vindt Van der Horst. ,,Verdedigend was het uiteindelijk net niet goed genoeg. Dat voelt nu zuur. We hadden misschien kunnen winnen door deze wedstrijd wat soberder uit te spelen. Dat is helaas niet gelukt.”

Kampong schakelde in de laatste minuten nog een tandje bij. Jip Janssen maakte de winnende - hoe kan het ook anders - weer uit een strafcorner. Lammers haalde keeper Stadler in de slotfase nog uit z’n goal voor een hockeyspeler, maar de tijd om de achterstand bijvoorbeeld via een strafcorner nog goed te maken was tekort.

Door het verlies komt er voor de mannen van Den Bosch ook een eind aan een serie van ruim een jaar zonder thuisnederlagen in de Hoofdklasse. ,,Achteraf jammer dat die ketting vandaag verbroken is”, zegt Timo Boers. ,,Maar we hebben, ondanks de nederlaag van vandaag nog een kans om de play-offs te halen. Dan de volgende competitiewedstrijd tegen Rotterdam bij ons thuis maar over twee weken.”

HC Den Bosch doet in de competitie, maar ook in de Gold Cup tegen Almere nog mee. Die bekerfinales worden overigens zowel bij de mannen als de vrouwen op 20 april op de velden van HC Den Bosch gespeeld. ,,Die beker nemen we serieus en willen we best een keertje winnen”, zegt Boers. Lammers: ,,We hebben met onze mannen de laatste tien jaar geen prijs meer gewonnen. Het wordt dus tijd.”

Ook in de Hoofdklasse liggen er kansen op de eerste vier plekken. ,,Als je mee wil doen om de play-offs moet je punten van de toppers afsnoepen”, zegt coach Lammers. ,,Dat wordt interessant als andere ploegen die ook in de race zijn voor de play-offs dat niet doen. Heel jammer dat we die punten tegen Kampong niet gepakt hebben.”

Het scoreverloop van HC Den Bosch - Kampong:

3. Pieters 0 - 1, 4. Janssen 0 - 2 (sc), 11. Unterkircher 1 -2, 20. Huisman 1-3, 36. Hayward 2 - 3 (sb), 45. Tukkers 3 -3 (sc), 45. Van der Horst 4 - 3, 50. Phijffer 4 - 4, 58. Janssen 4 - 5 (sc)