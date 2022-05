Hockeymannen van Den Bosch zakken nederlaag tegen HCKZ plekje in de hoofdklasse

Het blijft stuivertje wisselen om plek zeven en acht in de Tulp Hoofdklasse. Vorige week stegen de mannen van HC Den Bosch ten koste van Klein Zwitserland van plek acht naar plek zeven in de competitie. Na zondag is het andersom en staat het Bossche team na een kleine nederlaag in Wassenaar voorlopig op plaats acht: 4-3.

De uiteindelijke beslissing in het duel viel een minuut of vijf voor tijd na een afgeslagen strafcorner. In een tweede rebound prikte Marco Miltkau van KZ, dat vorige week de Gold Cup nog won, wel raak en werd het uiteindelijk 4 tegen 3.

,,Al met al een terecht nederlaag”, vindt trainer/coach Eric Verboom. ,,We maakten vandaag te veel persoonlijke fouten. Die zijn door KZ afgestraft. In de details zat het bij ons niet helemaal goed. Het gaat om een kleine dingetjes, maar die zijn in het hedendaagse hockey belangrijk. In het vierde kwart zaten we er doorheen. Dan merk je dat Den Bosch een jonge ploeg is. Bovendien missen we een aantal belangrijke spelers met veel loopvermogen. Het is een beetje krapjes.”

Den Bosch hockeyt zondag 8 mei de laatste wedstrijd thuis tegen Amsterdam dat in principe nog één puntje nodig heeft om 100 procent zeker te zijn van de play-offs. Het is de laatste wedstrijd voor coach Eric Verboom. Hij is inmiddels ook full-time assistenttrainer bij het Oranje van bondscoach Jeroen Delmee.

Verboom rondt zondag zijn achtste seizoen bij Den Bosch af. ,,Dat voelt alsof je je kindje aan iemand anders geeft. Ik had graag bij Den Bosch bijvoorbeeld als assistent bij deze jonge ploeg met twaalf nieuwe spelers en enkele aanvullingen door willen gaan. Er is potentie, maar de club heeft andere plannen. Het voelt nu een beetje als niet afgemaakt, maar ik stap nu in een leuke andere job.”

Scoreverloop: 7. Fabian Unterkircher 0 - 1, 11. Nick van Trigt 1 - 1, 32. Camil Papa 2 - 1, 39. Camil Papa 3 - 1, 44. Austin Smith 3 - 2 (sc), 50. Fabian Unterkircher 3 - 3, 66. Marco Miltkau 4 - 3 (sc).