Hockeyster Freeke Moes wil Den Bosch nu wél pijn doen

De hockeysters van Den Bosch hadden in de eerste finalewedstrijd tegen Amsterdam (1-0 winst) het meest te duchten van de in Moergestel opgegroeide Freeke Moes (22). De aanvaller wil zaterdag in Den Bosch de stand in de finale gelijktrekken.

Het moet toch even gevraagd worden: droomt niet ieder Brabants hockeytalent ervan om ooit te schitteren in het geel-zwart van Den Bosch? Freeke Moes, die in de jeugd voor Tilburg en Oranje Zwart speelde en later in de hoofdklasse debuteerde voor de vrouwen van Oranje-Rood, heeft er eerlijk gezegd nooit over nagedacht. Ze speelde in de jeugd zo vaak tegen clubs uit de regio dat ze vooral bezig was met het verslaan van die teams en niet met een eventuele toekomst daar.

Bovendien: ze is op dit moment happy in Amsterdam. Afgelopen zomer koos ze bewust voor een nieuwe club en omgeving, een nieuwe stap in haar leven. In de hoofdstad ontwikkelde de neo-international (5 caps) zich dit seizoen razendsnel. In de competitie scoorde ze acht keer en viel ze op door haar gevaarlijke acties. ,,Ik ben nog steeds heel blij met hoe deze stap heeft uitgepakt en hoe ik mij hier heb ontwikkeld. Zeker als je finales mag spelen, dat is echt de reden waarom ik naar Amsterdam wilde”, zegt Moes.

Halve finale eindstation met Oranje-Rood

Bij Oranje-Rood was de halve finale van de play-offs nog drie keer het eindstation voor Moes. Maar last van zenuwen heeft ze niet, nu ze écht mag strijden om de landstitel. ,,Ik had er donderdag vooral heel veel zin”, zegt ze. ,,Tegen SCHC vorige week, in de halve finale, had ik wat meer spanning. Toen begon het allemaal, dus was ik wat nerveuzer. Maar voor de finale was dat allemaal weg. Mijn eerste finale, daar wilde ik gewoon van genieten en alles in geven.”

Quote Het is voor ons alles of niets. Wat we donderdag verdedi­gend goed gedaan hebben gaan we meenemen Freeke Moes

Ook vandaag wil Moes dat doen. Sterker nog, ze moet. Ze heeft er vertrouwen in dat in duel 2, om 12.00 uur, de schade gerepareerd kan worden. Als Amsterdam daar inderdaad in slaagt en wint van Den Bosch dan volgt morgen een beslissingswedstrijd. ,,Het is voor ons alles of niets. Wat we donderdag verdedigend goed gedaan hebben gaan we meenemen, maar we gaan zaterdag wat meer aanvallen om wel kansen te creëren.”

Moes liet donderdag al zien dat zij een van de speelsters is die voor dreiging moet zorgen. Voor rust slalomde ze een paar keer machtig door de Bossche verdediging. Alleen leverden die acties uiteindelijk niets op voor Amsterdam. ,,We hadden veel balbezit en controle, maar vanuit die controle zijn geen echte doelpogingen ontstaan of corners gehaald. Ik had het gevoel dat er meer in zat, maar het kwam er niet uit. Dat is frustrerend, ook omdat je weet dat je beter kunt. Maar die frustratie gaan we nu gebruiken om klaar te staan voor de tweede wedstrijd.”