Hockeyster Malou Pheninckx: ‘Olympisch vuur is door Tokio-trip aangewakkerd’

De Vroome dendert door in Engeland

27 september Indy de Vroome (23) heeft de eindstrijd bereikt van het ITF-toernooi in het Engelse Roehampton. De tennisster uit Cromvoirt versloeg in de halve finale Jana Fett in twee sets: 6-3 6-3. De Kroatische was als zesde geplaatst, terwijl De Vroome via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.