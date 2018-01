Hockeyster Marloes Keetels levert aanvoerdersband Oranje in

Nipte zege Tilburg Trappers op Füchse Duisburg

26 januari Trappers heeft vrijdagavond in eigen huis nipt gewonnen van Füchse Duisburg: de nummer 1 in de Oberliga tegen de nummer 5. Trappers maakte het zichzelf lastig, door met name in periode 1 en 2 de nodige kansen te missen.