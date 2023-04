Hockeysters HC Den Bosch na zinderende ‘finale’ tegen SCHC naar halve finale EHL

Geen synchroon­zwem­men, maar synchroonscháátsen: ‘Het gebeurt zelden dat iemand het kent’

Ze moeten in Nederland aan bijna iedereen uitleggen wat synchroonschaatsen is. In het buitenland is dat anders. De vrouwen van het Bossche Ice United staan over een week in Lake Placid in een uitverkochte hal. Daar doen ze mee aan het WK.